أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم السبت، استشهاد فلسطيني جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوب مركبة على مثلث الفوار، جنوب الخليل.

ونقل تلفزيون فلسطين عن مصادر أمنية وشهود عيان القول إن "جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مثلث مخيم الفوار جنوب الخليل، أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة فلسطينية، ما أدى إلى استشهاد الشاب وجدي وليد جعافرة.

وفي غرب مدينة طولكرم، الكائنة شمال غرب الضفة الغربية، أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال خلال مواجهات في محيط مصانع جيشوري الإسرائيلية غرب المدينة.

وأشارت القناة إلى أن الشابين أصيبا في الأطراف السفلية وتم نقلهما إلى المستشفى.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد ذكر - في وقت سابق اليوم - أن ما يحدث في حي الشيخ جراح والضفة وقطاع غزة من مذابح وتهجير وعدوان يذكرنا بما رأيناه عام 1948.