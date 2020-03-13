باكستان تسجل 2379 إصابة جديدة و76 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت باكستان 2379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 877 ألفا و130 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأحد - بأن البلاد سجلت في الفترة ذاتها 76 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 19 ألفا و543 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 788 ألفا و768 شخصا، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة في باكستان يبلغ حاليا 68 ألفا و819 حالة.





