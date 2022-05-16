استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وبدأت المراسم باستقبال أردوغان لنظيره الجزائري عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر، بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.





Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u Resmî Karşılama Töreni https://t.co/dFjAfLwf8M — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 16, 2022

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, Türkiye’ye resmî ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u resmî törenle karşıladı. pic.twitter.com/CJB30HIx4C — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) May 16, 2022









ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر على مدار 3 أيام.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وبحسب البيان، يجري الرئيس الجزائري محادثات مع نظيره التركي تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.