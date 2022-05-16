أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا لبولندا إلى 3.4 مليون لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن قرابة 19 ألفا و800 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأحد، مقابل أكثر من 22 ألفا و900 في اليوم السابق عليه.

يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.