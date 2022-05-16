الرئيس الكوري الجنوبي يطلب الموافقة على مرشحه لمنصب رئيس الوزراء

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طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، من زعيمي الكتلتين البرلمانيتين للحزبين الحاكم والمعارض، التعاون للموافقة على مرشحه لمنصب رئيس الوزراء هان دوك-سو.

وقال زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب الحاكم في سول، لي جون-سيوك- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن "الرئيس الكوري الجنوبي قدم طلبه هذا أثناء اجتماعه معه ومع نظيريه من الحزب الديمقراطي وحزب العدالة ورئيس الجمعية الوطنية بارك بيونغ-سيوك، وذلك قبل أن يلقي خطاب الميزانية".

وفي الأسبوع الماضي، طلب يون من الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية رسميًا الموافقة على تعيين هان رئيسًا للوزراء، لكن حزب سلطة الشعب والحزب الديمقراطي فشلا في الاتفاق على موعد لعقد الجلسة العامة لتأكيد تعيين المرشح.

يُذكر أن منصب رئيس الوزراء هو المنصب الوزاري الوحيد الذي يتطلب موافقة البرلمان في كوريا الجنوبية.