القبض على المتهم بقتل زوجته داخل منزل والدها بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق توكتوك المتهم بقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض سكين بسبب مشادة كلامية، لرفضها العودة إلى منزل الزوجية حال تواجدها بمنطقة المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة.

وتلقى قسم شرطة الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال ربة منزل مصابة بطعنتين نافذتين ولقيت مصرعها خلال محاولات إسعافها، وادعاء تعدي زوجها حال تواجدها بمنزل والدها بمنطقة المنيب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفاة أفادوا بإقدام زوجها سائق توكتوك بالتعدي عليها بسلاح أبيض سكين لرفضها العودة إلى منزل الزوجية الكائن بمدينة الحوامدية جنوب المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد مكان تواجد المتهم وتم استهدافه وضبطه واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.