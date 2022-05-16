الجزائر وتركيا توقعان عددا من اتفاقيات التعاون في المجمع الرئاسي بأنقرة

وقع الجانبان الجزائري والتركي، مساء اليوم الاثنين، عددا من اتفاقيات التعاون في المجمع الرئاسي بأنقرة، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.



وشهد المجمع الرئاسي بأنقرة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف والبورصات التركي، والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، إضافة إلى التوقيع على بروتوكول تعاون بين الحكومة التركية، والحكومة الجزائرية في مجال الإعلام والاتصال.



وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة التركية، والحكومة الجزائرية، في مجال الأشغال العمومية، إضافة إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتركيا في مجال الصيد البحري وتربية المائيات.



واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.



وبدأت المراسم باستقبال أردوغان لنظيره الجزائري عند البوابة الرئيسية للمجمع الرئاسي، تلاه عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل زعيم وفد بلده للآخر.



ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، إلى تركيا في زيارة رسمية تستمر على مدار 3 أيام.



وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وبحسب البيان، يجري الرئيس الجزائري محادثات مع نظيره التركي تتركز حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية ذات الاهتمام المشترك.