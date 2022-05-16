جماهير الإسماعيلي تختار رجل مباراة سيراميكا كليوباترا

اختارت جماهير نادي الإسماعيلي قائد الفريق باهر المحمدي كأفضل لاعب في مباراة الفريق ضد سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت مساء الأحد في الجولة الـ19 من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي على موقع «فيس بوك» أن باهر المحمدي هو رجل مباراة سيراميكا باختيارات جماهير الفريق.

وكان الإسماعيلي حقق فوزًا غاليًا على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما الأحد، على استاد الإسماعيلية.

أحرز باهر المحمدي، الهدف الأول للإسماعيلي في الدقيقة 13، من ضربة جزاء احتسبها محمد عادل، بعد أن لمست الكرة يد باسم مرسي.

وأضاف البديل عبدالرحمن مجدي، الهدف الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة من أحمد مصطفى، داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة في شباك عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.



ويُعد هذا هو الفوز الأول الذي يُحققه الإسماعيلي على ملعبه هذا الموسم، وأول هدفين يحرزهما الفريق على ملعبه.