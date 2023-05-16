قائد البحرية الإيرانية يدعو لتعزيز التعاون مع روسيا

دعا قائد سلاح البحرية الايرانية "الادميرال شهرام ايراني"خلال لقائه قائد القوة البحرية الروسية "الادميرال نيكولاي يومنوف" اليوم الاثنين في طهران لتعزيز التعاون مع روسيا .

وقدم "الادميرال يومنوف"، خلال هذا اللقاء، دعوة الى قائد البحرية الايرانية، للمشاركة في استعراض الذكرى السنوية لتاسيس القوة البحرية الروسية في سانت بطرسبورج،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا.

وفي تصريح له خلال اللقاء، اعرب "الادميرال ايراني" عن تقديره لقاء تعاون البحرية الروسية في سياق اقامة منافسات بطولة الجيوش العالمية وتنظيم المناورة المشتركة بين ايران وروسيا والصين.

وأضاف قائلا : ان حضور القطع البحرية الروسية في 3 مناورات مشتركة مع إيران والصين، شكّل خطوة قيمة للغاية وحمل رسالة هامة للعدو المشترك.

ودعا قائد سلاح البحرية الايرانية الى تشكيل لجنة مشتركة، من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولاسيما التدريبية والفنية بين البلدين.

من جانبه، أعرب قائد البحرية الروسية عن تطلعه بان تسهم زيارته الحالية لطهران في تعميق التعاون الثنائي أكثر فأكثر.

ودعا "الادميرال يومنوف" خلال اللقاء مع "الادميرال ايراني"، الى مواصلة التعاون البحري بين البلدين إيران وروسيا؛ مؤكدا على استعداد البحرية الروسية لابرام اتفاقات ثنائية مع نظيرتها الايرانية وتنفيذها.

كان جون كيربي مدير الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأمريكي قد صرح اليوم الاثنين إن روسيا وإيران توسعان تعاونهما العسكري، وتواصل طهران تزويد موسكو بمسيرات عسكرية.

وقال كيربي إن إيران قدمت لروسيا أكثر من 400 طائرة مسيرة منذ آب/أغسطس، وتم استخدام معظمها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، بهدف تدمير البنية التحتية هناك.