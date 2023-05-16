تراجع أرباح تشغيل الشركات الكورية الكبيرة إلى النصف خلال الربع الأول

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الثلاثاء تراجع أرباح تشغيل الشركات الكبيرة في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول بنسبة حوالي 50% سنويا بسبب تباطؤ صادرات الرقائق.

ذكر تقرير شركة سي.إي.أو سكور المعني بمتابعة النتائج المالية للشركة أن الأرباح التشغيلية المجمعة لـ 309 شركات من بين أكبر 500 شركة في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 9ر25 تريليون وون (4ر19 مليار دولار) بانخفاض نسبته 8ر48% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا التراجع هو الثالث على التوالي، حيث تراجعت في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 4ر11% وفي الربع الأخير بنسبة 1ر69% سنويا.

في الوقت نفسه بلغ إجمالي مبيعات الشركات الكبيرة خلال الربع الأول 8ر700 تريليون وون بزيادة نسبتها 8ر6% عن نفس الفترة من العام السابق.

وحقق 11 قطاعا صناعيا تراجعا في الأرباح التشغيلية، بينما حققت 8 قطاعات نموا فيها.

وشهدت صناعة تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والإلكترونيات أكبر تراجع، حيث تحولت من الأرباح التشغيلية بقيمة 9ر20 تريليون وون في الربع الأول من العام الماضي، إلى الخسائر التشغيلية بقيمة 1ر794 مليار وون في الربع الأول من هذا العام.

وفي المقابل، حققت الشركات في قطاع السيارات وقطع غيارها زيادة في الأرباح التشغيلية المجمعة بنسبة 6ر81% على أساس سنوي إلى 9ر7 تريليون وون في الربع الأول.

وسجلت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر صانع للرقائق في العالم، أكبر انخفاض على أساس سنوي في الأرباح التشغيلية لتصل إلى 2ر640 مليار وون بتراجع نسبته 5ر95%، وهو أدنى مستوى لها في 14 سنة منذ سجلت أرباح تشغيل بقيمة 2ر640 مليار وون في الربع الأول من عام 2009.

كما تعرضت شركة إس كيه هاينكس العملاقة لصناعة الرقائق لخسائر تشغيلية قدرها 4ر3 تريليونات وون، وهو أسوأ سجل ربع سنوي منذ استحواذ مجموعة إس كيه على الشركة في عام 2012.