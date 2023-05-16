أعرب العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، عن سعادته بالنتائج التي تحققت مؤخرًا داخل القلعة الحمراء وأخرها لقب دوري كرة السلة رجال، وقبلها الفوز على الترجي التونسي بالنسبة لفريق كرة القدم.

وقال العامري فاروق في تصريحات عبر قناة etc: "قمنا بعمل خطة من أجل العاب الصالات، وقمنا بتجديد عقود اللاعبين لاربع سنوات قادمة، والعمل على رفع كفاءة قطاع الناشئين وتدعيم الفرق الأولى، ودعم المديريين الفنيين بالتنسيق مع إدارة النشاط الرياضي، ولدينا في فريق السلة مؤمن خيري وعمرو زهران من نتائج قطاع الناشئين للسلة بالنادي".

وأضاف: "قمنا بوضع نسبة المشاركة بواقع 65% للاعبين للحصول على مستحقاتهم كاملة من أجل اعطاء اللاعبين الناشئين فرصة اللعب، بدلا من أن يلعب الكبار النسبة التي تصل لـ75%، وهو ما انعكس بشكل ايجابي على جميع الفرق، ولازال لدينا بعض البطولات الآخرى، وفريق السلة سيغادر إلى رواندا يوم الجمعة لخوض منافسات الـBAL، ولدينا بطولة كأس الكؤوس لليد رجال وسيدات، والتي وصلنا فيها لنصف النهائي، وتم دعم الفرق بلاعبين جيدين للمنافسة".

وتابع: "تم الاستعانة بمدربين أجانب وكان الاختيارات موفقة، وتعاملنا بطريقة علمية مع فريق السلة، عمرو الجندي كان تعرض للإصابة بميكروب في المعدة، لكنه تحامل على نفسه وأصر على التواجد في المرحلة الحالية، وأعطى اللاعبين روح داخل الملعب، وهو ما يؤكد تحمل المسئولية من الجميع داخل الفريق".

وأكمل: "نفس الأمر بالنسبة لفريق الطائرة، وهم قاموا بإسعاد الجماهير ولديهم أرقام قياسية على مدار التاريخ، وحدث اخفاق في الموسم الحالي، ورصدنا بعض الأمور، نتحرك لتصحيحها في الوقت الحالي، وبالتأكيد هم في حالة حزن بعدما خسر فريق الرجال بطولة الدوري، والموسم المقبل لدينا تحديات وبالتأكيد سنعمل على استعادة الالقاب، وكذلك فريق السيدات الذي خسر كأس مصر، نحن معتادين على التتويج بكل البطولات، ورسالتي لهم أن إدارة الأهلي في ظهرهم، والموسم المقبل سنعمل على تصحيح الأخطاء وتحقيق كل البطولات".

وأكد: "أوجستي عقده ممتد مع النادي الأهلي، وسيكمل مهمته بشكل طبيعي في الموسم القادم".