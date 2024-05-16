الرئيس الأوكراني يقول إن خط المواجهة في خاركيف استقر جزئيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الوضع في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، التي تعرضت لهجوم كبير من القوات الروسية، قد استقر جزئيا.

وأضاف زيلينسكي في رسالته المصورة المسائية التي بثت في كييف يوم الأربعاء: "المحتل الذي غزا منطقة خاركيف سيتم تدميره بجميع الوسائل المتاحة".

وتابع: "المدفعية والطائرات المسيرة وقوات المشاة التابعة لنا يعملون بدقة كبيرة".

والوضع في خاركيف متوتر للغاية بسبب المكاسب الإقليمية الروسية في الأسابيع الأخيرة. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن هناك قتالا مكثفا. ومع ذلك، لاحظ خبراء عسكريون غربيون الآن تباطؤا في الهجمات الروسية.

وفي رسالته المصورة، قال إن أنشطة الدفاع التي تقوم بها قوات كييف مستمرة، خاصة في مدينة فوفشانسك بالقرب من الحدود الروسية.

وفي الوقت نفسه، تركز القوات المسلحة أيضا على قطاعات أخرى، بما في ذلك مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف وفي منطقة دونيتسك حول مدينة بوكروفسك.

وأكد الرئيس الأوكراني مرة أخرى أنه يجب تزويد أوكرانيا بجميع الوسائل المتاحة "لصد العدو".

وقال زيلينسكي: "العالم لديه القوة، ولديه الأسلحة، ولديه القدرة على إجبار روسيا على صنع السلام... سلام عادل". وأضاف أنه "يجب عمل كل شيء لضمان فشل الهجوم الروسي ومحاولة موسكو لتصعيد الحرب".

وفي خطابه المصور، أشار زيلينسكي أيضا إلى ضربات جوية ثقيلة جديدة ضد الأراضي الأوكرانية. ووفقا للسلطات، أصيب حوالي 20 شخصا في هجوم بالقنابل في خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وفي غزوها العسكري المستمر منذ أكثر من عامين، كثفت روسيا مؤخرا هجماتها على منطقة خاركيف وتقول إنها تحقق نجاحات تكتيكية في هجومها.