جوتيريش: لا مبرر للعدوان الإسرائيلي على غزة أو العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، أن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وقال جوتيريش، في كلمته أمام القمة العربية الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، إنه لا مبرر للعــدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولا مبرر للعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحــتلـة يتصاعد بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق السلام وتعزيز الاستقرار في العالم، قائلا: "نعاني الكثير مما يحدث في غزة ونأمل ألا يؤثر ذلك على مناطق أخرى".

وأشار إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.