ميدو: خسارة منتخب الشباب؟ وصلنا إلى الحضيض في كرة القدم

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق وعضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، الحال الذي وصل إليه الكرة المصرية بعد توديع منتخب مصر للشباب بطولة إفريقيا على ملعبه ووسط أنصاره بخسارة مخذية أمام المنتخب المغربي.

قال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" أداء منتخب مصر للشباب أداء حزين خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية وهو نتاج طبيعي لإهمال المسؤولين عن كرة القدم في مصر، عن أساس كرة القدم الملاعب الجيدة وتسليح المدربين بعلم التدريب الحديث".

تابع ميدو:" أضف إلى ذلك المجاملات في اختيار المدربين واللاعبين على حساب لاعبين ومدربين أفضل ومعظم الإعلاميين يجاملوا المنظومة بالكامل لوجود مصالح متبادلة بينهم!!".

أضاف:" وصلنا إلى الحضيض والقاع في كرة القدم..خسارة بلد عندها كل الإمكانيات انها يكون عندها على الأقل ٧٠ أو ٨٠ لاعبا يلعبوا في أوروبا ولكن التفكير العقيم وعدم وجود أي تخطيط وصلنا لما وصلنا اليه!! ولسه!!!".

أشار ميدو:" أحلى حاجة إن بعض الإعلاميين والمسؤولين بيعتبوا على الجمهور ليه مابيروحوش ماتشات المنتخبات فاكرين الجمهور عبيط ومش دريان بكم الفساد والمجاملات اللي موجود في الكورة في مصر".

أوضح ميدو:" اللي انتوا ماتعرفهوش إن عندنا جيل جديد بالكامل غير مهتم بمتابعة الدوري المصري من الأساس ومابيتفرجش عليه ولا مهتم بأخباره ولا يعرف أسامي اللاعيبة اللي بتلعب في المنتخب من الأساس إلا اتنين أو ثلاثة لاعبين".

أتم ميدو:" نظام إدارة كرة القدم في مصر عين عيال ملطوطه في مناصب مهمة غير مؤهلين علشان تعرف تتحكم فيهم وفي قراراتهم علشان تعرف تجامل اللي انت عايزه والنتيجه دوري فاشل ومن سئ إلى أسوأ ومنتخبات ضعيفة مافيهاش ولا لاعيب هيكمل ويلعب منتخب أول ومدربين مالهومش اي علاقة بعلم التدريب الحديث وجمهور معظمه مشحون في أتوبيسات تبع أحزاب سياسيه وإعلاميين بيطبلوا للاعيبه بعينهم علشان ولاد ناس مهمين وكورة بصراحة معفنه مالهاش اي علاقة بالكورة اللي بنتفرج عليها في كل حته في العالم".