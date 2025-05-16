الجيش اللبناني يوقف 86 شخصًا أطلقوا النار بعد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية شمال البلاد

أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم الجمعة، أنها تواصل عمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار بعد صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية شمال لبنان، مساء الأحد الماضي، وقالت إنها أوقِفت حتى الآن 86 شخصًا من المتورطين.

وقال البيان "تُواصل قيادة الجيش الرصد الأمني وعمليات الدهم لتوقيف مطلقي النار خلال الانتخابات البلدية والاختيارية وإحالتهم على القضاء المختص، وقد أوقِف حتى تاريخه 86 شخصًا من المتورطين، وضُبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.".

وأعلنت قيادة الجيش أنها "لن تتهاون في ملاحقة جميع المتورطين وتوقيفهم على الأراضي اللبنانية كافة، وتحذّر المواطنين من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم".

ولفتت قيادة الجيش "إلى قرار تجميد مفعول جميع تراخيص حمل الأسلحة في محافظات بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل اعتبارًا من 17 /5 /2025 حتى 20 /5 /2025."

وكان بعض الأشخاص قد أقدموا مساء الأحد الماضي، على إطلاق النار لدى صدور نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الشمالي وعكار ما أدّى إلى وقوع إصابات بين المواطنين. وباشرت وحدات من الجيش اللبناني منذ ذلك الوقت عمليات لتوقيف مطلقي النار.