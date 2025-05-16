 مسئولون عسكريون إسرائيليون: حسمنا المعركة في غزة ويجب ترجمة الإنجازات عسكريا إلى مكاسب سياسية - بوابة الشروق
الجمعة 16 مايو 2025 10:40 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مسئولون عسكريون إسرائيليون: حسمنا المعركة في غزة ويجب ترجمة الإنجازات عسكريا إلى مكاسب سياسية


نشر في: الجمعة 16 مايو 2025 - 9:55 م | آخر تحديث: الجمعة 16 مايو 2025 - 9:55 م

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين عسكريين كبار، أن الجيش الإسرائيلي يعتبر المعركة في قطاع غزة "محسومة عسكرياً"، مشددين على ضرورة تحويل الإنجازات العسكرية التي تحققت إلى مكاسب سياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بحسب تعبيرهم.

وأكد المسئولون أنه "لا يوجد أي إنجاز عسكري إضافي يمكن تحقيقه في غزة"، محذرين من أن التأخر في التوصل إلى اتفاق سياسي من شأنه أن يزيد من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، لا سيما في ظل موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار هؤلاء إلى أن ترامب "يسعى إلى تحقيق ازدهار اقتصادي على المستوى الدولي"، وقد بدأ باتخاذ خطوات يعتبرها المسؤولون الإسرائيليون "تضر بمصالح إسرائيل وتعمّق عزلتها".

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