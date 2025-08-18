رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى اتخاذ خطوات تدريجية لتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين الكوريتين لاستعادة العلاقات مع الشمال

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، لي جيه ميونج، اليوم الاثنين، إلى اتخاذ خطوات تدريجية حيثما كان ذلك ممكنا لتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين الكوريتين، بعد أيام من تأكيده تعهده باستعادة العلاقات والثقة مع كوريا الشمالية، بما في ذلك إحياء اتفاق خفض التوتر العسكري لعام 2018.

وقال "لي"، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن "الأمن الحقيقي هو صون السلام. ما نحتاجه الآن هو الشجاعة لاتخاذ خطوات ثابتة لتخفيف التوترات مع الحفاظ على استعداد دفاعي حازم"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأفاد "لي" بأنه طلب من الوزارات المعنية الاستعداد لتنفيذ الاتفاقيات القائمة بين الكوريتين على مراحل، بدءا من تلك التي يمكن تنفيذها.

وتأتي تصريحات "لي" بعد أن أكد في خطابه بمناسبة يوم التحرير أن حكومته ستتخذ إجراءات لخفض التوترات واستعادة الثقة مع الشمال.

وقال "لي" إن الجنوب تحت قيادته سيحترم النظام الحالي للشمال ولن يسعى إلى أي شكل من أشكال الوحدة عن طريق الاستيعاب.

وأضاف "لي" أن سول ستتخذ خطوات استباقية وتدريجية لاستعادة الاتفاق العسكري الذي تم توقيعه بين الكوريتين في يوم 19 سبتمبر عام 2018 لتقليل التوترات الحدودية.

وقال لي "إذا تراكمت الخطوات العملية الصغيرة كالحصى، فسيتم استعادة الثقة المتبادلة. وسيتسع طريق السلام وسيرسي الأساس لنمو كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية معا".

وأضاف "لي" أنه "في ظل بيئة خارجية متغيرة بسرعة تعد العلاقات بين الكوريتين حيوية لحماية مصالحنا الوطنية وتوسيع مجال الدبلوماسية".

وفيما يتعلق بتدريبات الدفاع المدني التي تستمر 4 أيام والتي بدأت اليوم، أصدر لي تعليماته للمسؤولين بضمان أن تكون التدريبات فعالة وعملية.

وتجري التدريبات بالتزامن مع مناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، المشتركة الصيفية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تستمر 11 يوما.