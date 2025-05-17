حكومة الوحدة الوطنية الليبية: شائعات استقالة وزراء لا أساس لها من الصحة

قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الجمعة، في بيان لها قبل قليل، إن الحكومة تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزيرين وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.

وأضاف البيان، كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن جميع الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، مؤكدا أن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة.

وأفادت تقارير في وقت سابق، بتجدد المظاهرات في مدينة طرابلس، وكذلك تقديم 3 وزراء من حكومة الدبيبة استقالتهم، بالتزامن مع المظاهرات، وهم: بدرالدين التومي وزير الحكم المحلي، وأبوبكر الغاوي وزير الإسكان والتعمير، ومحمد الحويج وزير الاقتصاد، وأكدت الأنباء، أنه مع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.