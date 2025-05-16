حذف المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، جيمس كومي، أمس الخميس، منشورًا على منصة "إنستجرام" ظهرت فيه أصداف بحرية تحمل الرقمين "86 و47"، واللذين زعم الجمهوريون أنهما يُمثلان تهديدًا للرئيس دونالد ترامب.

ما الذي تشير إليه الأرقام؟

وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يشير الرقم 86 غالبًا إلى التخلص من شيء ما أو التخلص منه، بينما يُمثل الرقم 47 فترة ولاية ترامب الحالية حيث إنه الرئيس رقم 47 للولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب دونالد ترامب الابن على مواقع التواصل الاجتماعي: "جيمس كومي يدعو إلى قتل والدي، هذا ما تُبجّله وسائل الإعلام الديمقراطية، مُختل عقليًا".

ونفى كومي – الذي برز باعتباره منتقدا لترامب بعدما أقاله بداية ولايته الأولى - أن تكون الصورة دعوة للعنف.

وفي معرض شرحه لحذف المنشور، كتب كومي على "إنستجرام" أنه "نشر سابقًا صورة لبعض الأصداف التي رأيتها اليوم في نزهة على الشاطئ، والتي افترضت أنها رسالة سياسية. لم أكن أدرك أن البعض يربط هذه الأرقام بالعنف، لم يخطر ببالي ذلك، لكنني أعارض العنف بجميع أشكاله، لذا حذفتُ المنشور".

وكان ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى قد أقال كومي من منصبه بعد خلافات حول قضايا كثيرة، بينها التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ونشر كومي عام 2018 كتابه "ولاء أسمى: الحقيقة والأكاذيب والقيادة" الذي شبه فيه قيادة ترامب للبلاد بأسلوب زعماء العصابات، متهما إياه بالافتقار إلى المرجعية الأخلاقية.

من جانبها، قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي، كريستي نويم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، أن وزارة الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية يحققان في تهديد مزعوم وجّهه كومي لترامب.

وصرح متحدث باسم جهاز الخدمة السرية لشبكة "سي إن إن" أن الجهاز على علم بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه رفض التعليق على مسائل الاستخبارات الوقائية.

وأضاف المتحدث في بيان: "يُجري جهاز الخدمة السرية تحقيقاتٍ دقيقةً في أي شيء يُمكن اعتباره تهديدًا مُحتملًا للمشمولين بحمايتنا، نأخذ هذه المسئولية على محمل الجد، ونحن على درايةٍ بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي المعنية".

من جهته، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون عن سعادته لأن وزيرة الأمن الداخلي ومكتب "إف بي آي" يحققان في منشور جيمس كومي.

وأضاف جونسون أن "ترامب نجا من محاولتي اغتيال، والآن كومي يهدد أو يشير إلى أنه ينبغي لأحدهم قتله"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.