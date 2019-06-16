﻿بيسكوف: يحتمل تنظيم اجتماع لبوتين وترامب عشية قمة مجموعة العشرين في اليابان

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه من الممكن تنظيم اجتماع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب عشية قمة مجموعة العشرين المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر في اليابان، وفقا لتقرير لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن التقرير أن بيسكوف صرح بأن روسيا لم تتلق أي اقتراحات من الولايات المتحدة حتى الآن، ولكن في حالة الاتفاق، فإنه من الممكن عقد اجتماع كامل قبيل قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في 28 و29 يونيو في أوساكا باليابان.

وأفاد بيسكوف بأنه إذا اقترح ترامب عقد اجتماع غير رسمي قصير خلال قمة مجموعة العشرين، فإن هذا لن يكون كافيا لبحث جميع القضايا التي تحتاج للمناقشة.