محافظ كفرالشيخ يعتمد قواعد قبول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، قواعد وإجراءات القبول للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس، وإجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطبيق اللائحة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018.

ويتضمن القانون النقاط الرئيسية بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام والتعليم الفني، والتحاق ذوي الإعاقة الذهنية (البسيطة والمتوسطة) بمدارس وفصول التربية الفكرية، والتقارير الطبية المطلوبة من الطلب ذوي الإعاقة، وشؤون الامتحانات، وتشكيل لجان للفحص والمتابعة والاعتماد، وأحكام عامة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.