القوى الوطنية الليبية تلتقى في القاهرة غدا لدعم القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الأحد، بأن القاهرة ستستضيف، غدًا الاثنين، لقاءً للقوى الوطنية الليبية، وذلك لدعم جهود القوات المسلحة الليبية في محاربة الإرهاب، والتأكيد على دورها في إعادة استقرار الدولة والحفاظ على وحدتها.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تستضيف القاهرة غدا الأثنين، اللقاء الذى ستعقده القوي الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.

ويأتى هذا اللقاء للتأكيد علي دور القوي الوطنية الليبية في الحفاظ علي مدنية الدولة وانهاء سيطرة قوي التطرف والإرهاب علي طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ علي وحدتها وسيادتها.