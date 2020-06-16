الرئيس الفلبيني لمواطنيه: لا تلوموا الحكومة إذا ما أصبتم بكورونا

حث الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، مواطنيه على عدم إلقاء اللوم على الحكومة إذا ما أصيبوا بفيروس كورونا في حال لم يلتزموا بالقيود، التي جرى تخفيفها في مسعى لتعزيز الاقتصاد.

وفي خطاب متلفز الليلة الماضية، ذكّر دوتيرتي الفلبينيين بالامتناع عن الخروج في رحلات غير ضرورية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه إذا ما اضطروا للخروج.

وقال: "نقوم تدريجيا بتخفيف القيود لإفساح المجال لاستمراريتنا الاقتصادية كأفراد وكأمة. إلا أن هذا لا يعني أن ننسى الحد الأدنى من معاييرنا الصحية".

وأضاف: "لا أستطيع منعكم جميعا من الخروج. لا يمكنني اعتقال الجميع".

وقال: "إذا اصطحبت طفلك عند الخروج، أو سمحت لأطفالك بالخروج عندما يكون المكان غير جاهز بعد لوجودهم بالخارج ويمرضون، فلا تلقوا اللوم علينا".

وقال دوتيرتي: "لا تنسوا أننا حذرناكم من العواقب الوخيمة".

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد سجلت البلاد 26420 إصابة بكورونا توفيت منها 1098 حالة.