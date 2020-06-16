تايلاند توافق على خطة بـ720 مليون دولار لتعزيز السياحة الداخلية

أعلنت الحكومة التايلاندية، حزم تحفيز قيمتها حوالي 4ر22 مليار بات (720 مليون دولار) بهدف تعزيز السياحة الداخلية بعد تضرر القطاع بسبب جائحة كورونا المستجد.

يشار إلى أن رحلات الركاب الدولية القادمة إلى تايلاند محظورة حتى 30 يونيو.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء التايلاندي اليوم الثلاثاء أنه بموجب خطة حزم التحفيز، سوف يدفع السائحون 60% من قيمة فواتير الإقامة في الفنادق، وتغطي الحكومة الباقي بحد أقصى 3000 بات في الليلة ولمدة لا تزيد على خمس ليال.

وتشمل الخطة مزايا أخرى من بينها خصومات على تذاكر الطيران وحزم السفر الميسرة لـ2ر1 مليون شخص من العاملين والمتطوعين في مجال الصحة، وسيستمر البرنامج من أول يوليو إلى 31 أكتوبر، وسوف يغطي 5 ملايين ليلة و2 مليون تذكرة طيران كحد أقصى.

وتعرض الحكومة دفع 40% من تكاليف السفر البري أو الجوي للسياح التايلانديين المحليين، ولكن يقتصر ما تتحمله الحكومة على 1000 بات لكل شخص، في مشروعها الذي أطلقت عليه اسم "عطلة من أجل البهجة".

وتعاني تايلاند لأنها تعتمد على عائدات السياحة الخارجية والصادرات، وكلاهما تضررا من جائحة كورونا.

ومن المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6% هذا العام، كما أن ملايين الوظائف في خطر، ولم تستقبل الدولة أي سائحين أجانب أو تسجل أي إنفاق مرتبط بذلك في أبريل.