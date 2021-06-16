قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر في حالة انحسار لموجة كورونا الثالثة، لافتًا إلى انخفاض الإصابات والوفيات بشكل ملحوظ.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مستقر في مصر، مؤكدًا أن الإصابات تنخفض بشكل يومي.

وأشاد بإقبال المواطنين على موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا والمراكز، قائلًا إن عدد المراكز ارتفع إلى 414؛ بما يساهم في تقليل عملية التزاحم داخلها.

وذكر متحدث الصحة، أن مصر استقبلت أمس مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، موضحًا أن الوزيرة أعلنت استقبال 1.9 مليون جرعة من مرفق «كوفاكس»، خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن الوزيرة التقت ممثلي مرفق «كوفاكس» في جنيف و شكرتهم على التوريدات السابقة بعدد 2.2 مليون جرعة من لقاح «أسترازنينكا»، مضيفًا أن «زايد» ناقشت خطة التوريدات ضمن الربع الثاني من الاتفاقية على مدار شهري يوليو وأغسطس، وتحديات توزيع اللقاحات، وخطوات مصر لتصنيع التطعيمات محليًا.

وتابع أن الوزيرة أبدت استعداد مصر لتوريد لقاحات كورونا إلى مرفق «كوفاكس» بعد تلبية كل الاحتياجات المحلية؛ لتوزيعها بشكل عادل عالميًا، مشددًا على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى مع تلقي اللقاح.