 مياه المنيا تناقش تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين - بوابة الشروق
الأربعاء 16 يونيو 2021 9:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

مياه المنيا تناقش تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

مياه المنيا
مياه المنيا
ماهرعبدالصبور
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:57 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 8:57 م
اجتمع مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي؛ لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي٢٠٢٢/٢٠٢١.

بدأ الاجتماع بالترحيب بالمهندس جمال عبدالكريم عبدالصبور، والذي تم تصعيده كعضو مجلس إدارة منتخبًا، بدلًا من المهندس فتحي إسماعيل الذي أحيل للمعاش، وناقش الاجتماع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتجديد عقود الصيانة الخاصة بتشغيل المحطات وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية لمدة عام.

وركز الاجتماع على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك