مياه المنيا تناقش تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

اجتمع مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس ياسر أحمد الشهاوي؛ لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي٢٠٢٢/٢٠٢١.



بدأ الاجتماع بالترحيب بالمهندس جمال عبدالكريم عبدالصبور، والذي تم تصعيده كعضو مجلس إدارة منتخبًا، بدلًا من المهندس فتحي إسماعيل الذي أحيل للمعاش، وناقش الاجتماع الموازنة التقديرية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتجديد عقود الصيانة الخاصة بتشغيل المحطات وشبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية لمدة عام.



وركز الاجتماع على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن للمواطن المنياوي.