على مسرح بئر يوسف بالقلعة، تختتم في الثامنة من مساء الجمعة المقبل، فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والتي أقيمت تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام"، وحلت دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا للشرف عليها.



ويقام المهرجان تحت رعاية إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبرئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، ويشهد مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول "كولومبيا- الفلبين- إندونسيا- السودان" والجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة الى إقامة ورشة فنية دولية، حيث تُشارك فيها جميع الفرق في حوار فني بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور في معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.



وينظم المهرجان وزارة الثقافة، وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة هشام عزمى الأمين العام للمجلس، صندوق التنمية الثقافية برئاسة فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة الفنان خالد جلال، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، وبالتعاون مع وزارة الآثار والسياحة، والتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة القاهرة والبنك الأهلى وبنك مصر.



ويُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصرالفنان الكبير عصمت داوستاشي والفنانة محاسن الحلو، ومن السودان الفنان عبد القادر سالم، ومن السنغال الفنان دودونداي روز، كما يكرم المهرجان باباتوندي أولاتونجي أمريكي نيجيري، ومن كولومبيا "توتولا مومبوسينا".