علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على شهادة محمد حسين يعقوب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية داعش إمبابة»، قائلًا إنها «شهادة مهمة ومفصلية».

وأضاف عيسى، خلال تقديمه لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن «ملايين المصريين تابعوا وأدركوا حجم المأساة وجرم ما ارتكبته السلفية ممثلة في محمد حسين يعقوب».

ووصف «يعقوب» بأنه «من أكثر الشخصيات إخلاصًا في تقديم عار السلفيين في مصر والعالم العربي»، متابعًا: «العار الذي يمثله كان واضحًا لا فصال فيه، ومن المؤكد أن ما قدمه شهادة زور وهذا الرجل كذبة».

وقال «عيسى» إنه يجب اتهام «يعقوب» بالشهادة الزور أمام هيئة المحكمة والملايين من المصريين، متابعًا: «الشهادة لله وللقانون والعدالة، هذه شهادة عظمى وكبيرة وهذا الرجل كذب كما يتنفس، وما يعنينا كذبه البين الصريح الصفيق أمام جلال المحكمة وجلالة العدالة».

وذكر أنه يشفق على جمهور السلفيين كثيرًا؛ لأنه في معظمه جمهور طيب ويعتبر هؤلاء الشيوخ بابًا للتدين ومسلكًا إلى الصالحين والجنة ويتبع أمرهم وفكرهم وفتواهم.

وأكد أن الصادق الوحيد في هذا المشهد، هو أحد المتهمين الذي اعترف بتلقيه لفكره وآمن بأفكار المشايخ يعقوب وحسان والحويني والعدوي وغيرهم وسار عليها وتأثر بها.

واستمعت محكمة جنايات أمن الدولة طواري برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في محاكمة 12 متهما في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».