قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، التحفظ على 3 آلاف و360 جوال ملح، وزن الجوال 25 كيلو جرام، بإجمالي وزن 84 طن ملح سياحات، مجهول المصدر، وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وطلبت النيابة العامة، تحريات المباحث حول الواقعة، والتحقيق مع المسئول عنهم؛ بتهمة الغش التجاري، وإرسال عينة من المضبوطات لمعامل وزارة الصحة لتحليلها وبيان طبيعتها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول حيازة المدير المسئول عن مطحن "ملح" كائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول العامرية، لحيازته وتعبئة ملح غير صالح للاستخدام الآدمي، بعد مروره بإجراءات تحويليه.

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المطحن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته، عثر بداخله على المضبوطات، الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، ويُشَكِل خطرًا على الصحة العامة للمستهلكين، وذلك قبل ترويجه في الأسواق.

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.