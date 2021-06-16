ولي العهد السعودي وجون كيري يبحثان الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع مبعوث رئيس الولايات المتحدة الأميركية لشؤون تغير المناخ، جون كيري الجهود الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الأربعاء، إن اللقاء الذي جرى في الرياض، بين ولي العهد وجون كيري "تناول الحديث حول مبادرات المملكة النوعية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وخفض الانبعاثات، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، وفي مقدمتها مبادرتا السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".

كما تناول اللقاء "جهود المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين العام الماضي في دفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون".

ويلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري مبعوث الرئيس الأمريكى لتغير المناخ في وقت لاحق اليوم، بعد وصوله على رأس وفد إلى القاهرة قادما من السعودية فى إطار جولة بالمنطقة يبحث خلالها الإعداد لقمة تغير المناخ القادمة.