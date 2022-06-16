يقترب الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار من قيادة المنتخب الوطني المصري، خلافا لإيهاب جلال، وذلك بعد أن استقر مسؤولو اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام على تعيينه.

ولا يرتبط بوميل، بأي عقد حاليا، خاصة بعدما أنهى علاقته مع منتخب كوت ديفوار، أبريل الماضي، بعد عامين مع الأفيال، وهو المساعد السابق لهيرفي رينار، مدرب السعودية الحالي والمغرب وزامبيا السابق، ومساعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأنجح عبر تاريخه، خلال فترة تولي الأخير تدريب أنجولا في 2010.

وكان مصدر، داخل اتحاد الكرة، أكد في تصريحات خاص لـ"الشروق"، أن اجتماع اليوم، داخل الجبلاية، سيشهد طرح اسم المدرب الفرنسي لقيادة الفراعنة خلفا لإيهاب جلال، وذلك بعدما استقر الثنائي حازم إمام ومحمد بركات عليه.

ونستعرض معكم في هذا التقرير، مسيرة موبيل مع الساحرة المستديرة:

بدايته كلاعب

صاحب الـ 43 عاما، من مواليد 24 أبريل 1987، لم يكن لاعبا مشهورا خلال تواجده في ملاعب الكرة، حيث اعتزل اللعب مبكرا في عمر الـ 22 عاما، حيث بدأ مشواره كلاعب في 1986 مع نادي Stade Beaucairois الفرنسي، ومن ثم انتقل لتجربة أخرى بنادي نيم الفرنسي، ليبدأ بعدها مجال التدريب.

مدربا للأحمال في بداية مسيرته التدريبية ومن ثم تلميذا لمانويل جوزيه

بدأ "بوميل" رحلته التدريبية في سن صغيرة كمعد بدني، عام 2003 لفريق مونبيليه الفرنسي، ومن ثم كمساعدا للمدرب ريجيس بروارد في أولمبيك نيم عام 2005، لتكون النقلة الحقيقية في بدايته حين قرر المدرب البرتغالي مانويل جوزيه، «أسطورة النادي الأهلي» الاستعانة بخدماته في الجهاز المعاون لمنتخب أنجولا في كأس أمم أفريقيا عام 2010.

ويملك بوميل تجربة قصيره في الجهاز المعاون لـ جوزيه، حين كان مدربا لمنتخب أنجولا، وذلك بعد النجاحات التي حققها جوزيه مع الأهلي على المستويين المحلي والأفريقي، لكن تجربة بوميل مع جوزيه لم تستمر طويلا، حيث ودع المنتخب الأنجولي البطولة من الدور ربع النهائي أمام غانا، التي استمرت في طريقها نحو النهائي قبل أن تخسر أمام منتخب مصر الذي توج وقتها باللقب.

مدربا مساعدا رفقة مواطنه هيرفي رينارد

وفي عام 2011، عمل بوميل كمدرب عام لنادي اتحاد العاصمة الجزائري، رفقة هيرفي رينارد، ومن ثم انتقل معه للعمل كمساعد مدرب عندما تولى هيرفى رينارد تدريب منتخبي زامبيا وتوجه معه بكأس الأمم في العام التالي، ثم كوت ديفوار، وتوج معه أيضا بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية عام 2015، ثم واصل مسيرته مع رينارد أيضًا في المنتخب المغرب، قبل أن يتولي مهمة المنتخب الأولمبي لأسود الأطلس.

مديرا فنيا لأول مرة في مسيرته وقيادة الأفيال

وانفصل باتريس بوميل عن مواطنه الفرنسي هيرفي رينارد، بعد أن رحل الأخير لتدريب المنتخب السعودي، وتواصل معه مسؤولو اتحاد كوت ديفوار لتولي تدريب المنتخب الأول، أثناء قيادته للمنتخب الأولمبي في المغرب، ليبدأ مهمة جديدة كمدير فني.

رحلة البحث عن الإنجاز

قاد بوميل منتخب كوت ديفوار إلى التأهل إلى كأس أمم أفريقيا بالكاميرون، بعدما تصدر المجموعة، وحصد 13 نقطة من بثلاث انتصارات وتعادل وحيد مع مدغشقر.

وفي بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ 16 كأول عن المجموعة برصيد 7 نقاط، كما تمكن من الإطاحة بحامل اللقب، بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3-1 .