نوال الزغبي تنفي شماتتها في المطرب سعد لمجرد بعد إلغاء حفله بالعراق

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نفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي صحة المنشور المنسوب لها من خلال حساب مزور يحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شماته وهجوم على المطرب سعد لمجرد بعد إلغاء حفله بالعراق.

وقالت نوال الزغبي: هيدا تزوير واللي عامل هيدي الحركة شخص فعلا مريض، ونفس اللي عم يزوّر حقايق حفل دار الأوبرا، ما راح تقدروا تأثروا على مسيرتي الكبيرة، وأخلاقكن واضحة لكل العالم.

وأضافت: الكل بيشهد احترامي وتقديري لكل زملائي الفنانيين ومش أنا اللي بشمت، ما بيصح إلاّ الصحيح الله يخلصنا منكن.

وتضمن المنشور المزور كلاما منسوبا لنوال جاء فيه: "بعد الجدل المثار في إلغاء حفل سعد لمجرد في بغداد الكل بيعرف شو هيي بغداد ومين أهلها والعراق بلد الثقافة والحضارات والخير واللي حصل سببه معروف للكل"، مرفقا إياه بوسم "تغريدة مؤقتة".