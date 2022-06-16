﻿﻿الكرملين: لا يمكن لموسكو وواشنطن تجنب مناقشة تمديد معاهدة ستارت

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنه يتوجب على روسيا والولايات المتحدة مناقشة وبحث تمديد معاهدة ستارت.

وأضاف بيسكوف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- أنه لا يجوز تجاهل هذا الموضوع، لأنه مهم ليس فقط للدولتين بل ولكل العالم.

وكانت روسيا والولايات المتحدة أعلنتا في فبراير 2021 عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة بينهما بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، ليستمر سريان "ستارت 3" حتى الخامس من فبراير 2026 بصيغتها الأصلية دون إدخال أي تغييرات.