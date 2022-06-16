إستونيا تكمل أول امتداد لجدارها الحدودي مع روسيا

أعلنت الشرطة وحرس الحدود في إستونيا اليوم الخميس، أول تمديد لحدودها مع روسيا.

وتم الانتهاء من بناء جزء طوله 5ر23 كيلومترا من الجدار في جنوب شرق الدولة المطلة على بحر البلطيق - والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - اليوم الخميس ، وذلك قبل عام من الموعد المحدد.

وأظهر شريط فيديو نشره حرس الحدود سياجا واقيا يبلغ ارتفاعه 2 متر معززا بأسلاك شائكة ، وتم تجهيز امتداد السياج أيضا بأنظمة مراقبة حديثة.

وقال قائد حرس الحدود إيجيرت بيليتسيف ، في إشارة إلى حرب روسيا في أوكرانيا :" نعيش في وقت أصبح فيه أمن الحدود أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأشار أيضا إلى الوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي العام الماضي، عندما حاول آلاف المهاجرين دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني من بيلاروس.

ويذكر أن إستونيا بدأت تأمين حدودها البرية مع روسيا قبل بضع سنوات. ويبلغ طول الحدود الإستونية الروسية 338 كيلومترا، ويمر امتداد طويل منها عبر بحيرة بيبوس.