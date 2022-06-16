فاز عبدالفتاح إبراهيم برئاسة مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج خلال الدورة الجديدة للانتخابات النقابية العمالية 2022 - 2026، حيث حصل على 171 صوتا.

وأكد عبد الفتاح إبراهيم - عقب فوزه - نزاهة العملية الانتخابية وأن العمال انتخبوا بكل حرية وديمقراطية.

كما فاز محمد كامل أحمد عبدالله برئاسة النقابه العامة للعاملين بهيئة النقل العام، وأكد - عقب فوزه في الانتخابات - نزاهة العملية الانتخابية وإجراءها بشكل ديمقراطي احترم إرادة العمال.. منوها بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد نشاطا كبيرا للنقابة العامة دفاعا عن الحقوق المشروعة لأكثر من 30 الف عامل بالقطاع .

وفازت سولاف درويش برئاسة النقابة العامة للبنوك، حيث حصلت على 83 صوتا، وأكدت أن لديها خطة عمل للنقابة العامة خلال الفترة المقبلة للمزيد من استقرار العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه القطاع الذي يعملون فيه وتجاه الوطن.

كما فاز جاد محمد جاد برئاسة النقابة العامة للبريد، وحصل خلال عملية الاقتراع على 85 صوتا.

وفاز وائل سرحان برئاسة النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية وحصل على 86% من الأصوات المشاركة بعمليات التصويت.. كما فاز محمد حنفي برئاسة النقابة العامة للاتصالات.. وفاز محسن اش الله برئاسة النقابة العامة للسياحة وحصل على 58 صوت.

وشهد اليوم عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة شملت العاملين بالمرافق العامة ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.