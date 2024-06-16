وزير السياحة يطمئن على نجاح نفرة الحجاج إلى مزدلفة

سامية سامي: نجاح تصعيد جميع حجاج السياحة إلى عرفات وهم الآن مقيمون بمزدلفة

بمرافقة وإشراف لجان بعثة الحج الرسمية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً في المملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري، انتهى مساء أمس جميع حجاج السياحة من أداء مناسك الحج بعرفة، وهم الآن مقيمون بمزدلفة للمبيت بها، ومن ثم التوجه إلى منى لرمي جمرات العقبة الكبرى، بمرافقة مشرفي شركات السياحة.

ومن جانبه، يحرص أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، على التواصل اليومي مع بعثة الوزارة لمتابعة والاطمئنان على أحوال حجاج السياحة وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر. وقد أجرى اليوم اتصالاً هاتفياً بالبعثة للاطمئنان على قيام جميع الحجاج بأداء مناسك الحج بعرفة.

وحرص الوزير على الاطمئنان على نجاح نفرة حجاج السياحة إلى مزدلفة، مثمناً جهود أعضاء بعثة الوزارة وما يبذلونه من قصارى جهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام من حجاج السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي أنه تم التأكد، بالتنسيق والمتابعة مع مشرفي الشركات السياحية، من جاهزية الحافلات التي تنقل الحجاج إلى مزدلفة والتي كانت موجودة في مواقف السيارات بجانب المخيمات.

وقد تأكدت وزارة السياحة والآثار من نجاح تصعيد جميع حجاج السياحة البالغ عددهم 25223 حاجاً هذا العام، وذلك من خلال اللجان الميدانية التي تغطي كافة مكاتب خدمات الطوافة بمشعر عرفات لتقوم بالتدخل وإنهاء أي مشاكل قد تطرأ أثناء التسكين بالمخيمات أو بالخدمات التي سبق التعاقد عليها.

وحرصت لجان بعثة الوزارة على التواجد بشكل دائم في جميع المخيمات المتواجد بها حجاج السياحة بعرفات، والمرور والاطمئنان على الحجاج وتذليل العقبات التي قد تعترضهم والعمل على راحتهم وتوفير كافة سبل الرعاية لهم. تم تشكيل لجنة بمخيم المميز، ولجنتين بمخيمات الخمس نجوم، ولجنتين بمخيمات البري، وأربع لجان بمخيمات الاقتصادي، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية التي تقوم بالتنسيق بين اللجان والمتابعة العامة لكل المخيمات وتقديم الدعم اللازم لهم.

ومن المقرر أن تتواجد هذه اللجان أيضاً في مخيمات منى.



