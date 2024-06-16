هيئة بريطانية: انفجاران قرب سفينة جنوب المخا اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، وقوع انفجارين قرب سفينة، على بعد 40 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا، جنوب غرب اليمن.

وقالت الهيئة في بيان عبر منصة "إكس"، إن "ربان سفينة (لم تحدد جنسيتها) أبلغ عن وقوع انفجارين قرب السفينة، على بعد 40 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا المطلة على باب المندب جنوب غرب اليمن"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أنه "تم الإبلاغ عن سلامة طاقم السفينة، ويجري التحقيق في الحادثة".

ونصحت الهيئة السفن "بتوخي الحذر أثناء العبور، وإبلاغها عن أي نشاط مشبوه ".

وعادة ما تشير البحرية البريطانية بمثل هذه الحوادث، إلى الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تقول الجماعة اليمنية إنها إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

والسبت، أعلنت جماعة الحوثي "غرق السفينة فيربينا في خليج عدن، بعد استهدافها بعدد من الصواريخ، بسبب انتهاكها حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة، استهدف الحوثيون بصواريخ وطائرات بدون طيار سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.