إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق السياحي بالفيوم

أصيب 5 أشخاص بالفيوم في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق السياحي لبحيرة قارون، بسبب السرعة الزائدة. تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق السياحي لبحيرة قارون أمام مدخل قرية شكشوك بدائرة مركز أبشواي، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

انتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة. تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.