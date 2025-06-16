التنمية المحلية والوطنية للتدريب تبحثان تطوير كوادر المحليات وتعزيز كفاءة مركز سقارة

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد الاجتماع متابعة آخر مستجدات مجالات التعاون الجارية بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبصفة خاصة التعاون مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة باعتباره الذراع التدريبي للوزارة لخدمة جميع العاملين بالوزارة والمحافظات، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أفضل، وكذا تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء في العديد من الملفات التنموية المختلفة.

وخلال اللقاء، تم استعراض الجهود التي قامت بها الأكاديمية الوطنية للتدريب في أداء الاختبارات اللازمة للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالإدارة المحلية ضمن المسابقات وإعلانات الوظائف التي تعلنها وزارة التنمية المحلية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية في مجال التدريب والتأهيل لجميع الكوادر البشرية في جميع الوزارات والجهات بالدولة، وتدريب ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية وكافة المستويات القيادية بالمحافظات والوزارة، بما يساهم في تحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين وأدائها بصورة أفضل والارتقاء بالعنصر البشري بالمحليات.

كما شددت الدكتورة منال عوض على الاهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير مركز سقارة للتدريب على جميع المستويات الإدارية والفنية والتدريبية لتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات، وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية، وبناء صف قيادي ثانٍ بالإدارة المحلية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب على ترحيب الأكاديمية بمواصلة التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة القادمة، وتقديم كل الدعم اللازم لدعم تنفيذ الرؤية الحالية للوزارة لتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة للتدريب لأداء المهام التدريبية المطلوبة منه للعاملين بالإدارة المحلية بصورة احترافية وأكثر كفاءة.