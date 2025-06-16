جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق تحسبا لتسلل طائرات مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق؛ تحسبًا لتسلل طائرات مسيرة.

وبحسب ما نشره موقع «يديعوت أحرنوت» العبرية، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، عن انطلاق صفارات الإنذار في عدد من البلدات بمناطق: بيسان، وجلبوع، ووادي عارة، وشارون، حيث يتابع سلاح الجو هدفًا جويًا مشبوهًا.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، إن مسيرة عبرت كل أنحاء البلاد من الشرق إلى الغرب، ووصلت إلى منطقتي قيسارية والخضيرة شرقًا.

وأشارت في وقت لاحق، إلى إسقاط المسيرة التي اخترقت الأجواء من الشرق ووصلت إلى السهل الساحلي.

ودخلت المواجهة بين إسرائيل وإيران يومها الرابع الذي شهد هجوما جديدا وصفته طهران بأنه «الأقوى والأكثر تدميرا»، في حين أكدت مصادر إسرائيلية مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية الدمار الواسع الذي أحدثته الصواريخ الإيرانية في مناطق مختلفة من بينها تل أبيب وحيفا، وقالت إن السلطات تحقق في «حادث خطير» وقع داخل غرفة محصنة في بيتح تكفا وسط إسرائيل.

وتحدث مسئولون بوزارة الدفاع الإسرائيلية عن تقليص مستمر للقوات في غزة، لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية خشية تدخل مجموعات موالية لإيران.

في المقابل، وفي تطور يعكس اتساع دائرة القصف، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مطار مدينة مشهد في أقصى شمال شرق إيران، وقال إنه وجه ضربات لمقر وزارة الدفاع ومنشآت تطوير أسلحة نووية، ومخازن وقود في طهران.