سيارة ملاكي تدهس سيدتين ورضيع في الدقهلية

أصيبت سيدتين ورضيع بإصابات خطيرة، اليوم، بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي بالدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري ومصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المديرية إلى مكان الواقعهة، حيث تبين وقوع الحادث على طريق السلسول جمصه ادعاء اصطدام سياره ملاكي بالحالات وإصابة 3 أشخاص وهم (سامية لمعى - ٥٥ سنة)، و(دعاء سعد عبدالحميد - ٣٠ سنة)، و(أحمد حازم الشحات - سنتين)، ونقلوا لمستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.