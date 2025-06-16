 سيارة ملاكي تدهس سيدتين ورضيع في الدقهلية - بوابة الشروق
الإثنين 16 يونيو 2025 12:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

سيارة ملاكي تدهس سيدتين ورضيع في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الإثنين 16 يونيو 2025 - 12:02 م | آخر تحديث: الإثنين 16 يونيو 2025 - 12:02 م

أصيبت سيدتين ورضيع بإصابات خطيرة، اليوم، بعد أن صدمتهم سيارة ملاكي بالدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري ومصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث المديرية إلى مكان الواقعهة، حيث تبين وقوع الحادث على طريق السلسول جمصه ادعاء اصطدام سياره ملاكي بالحالات وإصابة 3 أشخاص وهم (سامية لمعى - ٥٥ سنة)، و(دعاء سعد عبدالحميد - ٣٠ سنة)، و(أحمد حازم الشحات - سنتين)، ونقلوا لمستشفى جمصة المركزي لتلقي العلاج.

وعرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك