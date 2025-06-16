مدرب بالميراس: مباراة بورتو ستساعدنا على التحضير لمواجهة الأهلي

أكد أبيل فيريرا، المدير الفني لبالميراس البرازيلي أن مباراة فريقه أمام بورتو البرتغالي ستساعده على التحضير جيدًا لمواجهة الأهلي، في كأس العالم للأندية 2025.

ويواجه النادي الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السابعة مساء يوم الخميس القادم، على ملعب ميتلايف، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال أبيل فيريرا في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تعادل بالميراس مع بورتو: "كنا أفضل بكثير من بورتو، ضغطنا عليهم ونجحنا في خلق فرص للتسجيل، كنا متفوقين لكن هذه هي كرة القدم، من يسجل يفوز".

وأضاف المدرب البرتغالي: "كرة القدم ساحرة لدرجة أن أحد أفضل لاعبي فريق بورتو هو، ديوجو كوستا، حارس المرمى قد تعرض للإصابة، فشارك كلاوديو راموس الحارس البديل، وكان أفضل لاعب لديهم ومنع 4 أو 5 أهداف محققة".

وتابع: "كنا بحاجة لتسجيل هدف واحد فقط، هذا ما كان علينا فعله فقط في المباراة، لكن بخلاف ذلك كان كل شيء حاضرًا".

وأتم أبيل فيريرا تصريحاته قائلًا: "الآن علينا التعافي وتحليل المباراة لنرى ما يمكننا استخلاصه منها لمساعدتنا في مباراة الأهلي المقبلة ثم نواصل المشوار".