معهد سيبري: عصر انخفاض عدد الأسلحة النووية في العالم يقترب من نهايته

أفاد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" بأن الاتجاه النزولي في المخزون العالمي للأسلحة النووية "من المرجح أن ينعكس في السنوات القادمة".



وقال المعهد في تقريره السنوي حول ترسانات العالم إن "جميع الدول التسع المسلحة نوويا تقريبا في العالم تقوم بتحديث وتطوير الأسلحة الموجودة وإضافة أسلحة جديدة".



وقال محلل "سيبري" هانز إم كريستنسن إن "عصر الخفض في عدد الأسلحة النووية في العالم، والذي استمر منذ نهاية الحرب الباردة، يقترب من نهايته. وبدلا من ذلك، نرى اتجاها واضحا لنمو الترسانات النووية، وتصاعد الخطاب النووي، والتخلي عن اتفاقيات الحد من الأسلحة".

وقال المعهد إن تفكيك الرؤوس النووية التي أحيلت إلى التقاعد من قبل الولايات المتحدة وروسيا منذ نهاية الحرب الباردة أدى إلى انخفاض كبير، لكن هذا التأثير يتباطأ الآن، بينما يتسارع نشر أسلحة نووية جديدة.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان حوالي 90% من جميع الأسلحة النووية، وأن كلتيهما تنفذان برامج تحديث واسعة النطاق يمكن أن تزيد من حجم وتنوع ترساناتهما النووية في المستقبل".

وتمتلك الدول التسع – الولايات المتحدة، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية، وإسرائيل – حاليا مخزونا إجماليا يبلغ 12 ألفا و241 رأسا حربيا، بانخفاض عن 12 ألفا و405 رؤوس العام الماضي، وفقا لأرقام سيبري، والتي تعتبر تقديرات.

وأضاف المعهد إن "إجمالي الرؤوس الحربية المنتشرة أقل بكثير حيث تبلغ 3912. وتمتلك الولايات المتحدة 1770، وروسيا 1718، وفرنسا 280، والمملكة المتحدة 120، والصين 24".