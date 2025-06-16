إنريكي بعد الفوز على أتلتيكو مدريد: من الصعب اللعب في الأجواء الحارة

أعرب لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه على أتلتيكو مدريد الإسباني، في كأس العالم للأندية 2025.

وتغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب روز بول، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية بعد المباراة: "لقد مررنا بموسم طويل جدا، ومما رأيته في المران فالحماس مرتفع وسعداء بالمباراة".

وأضاف المدرب الإسباني: "الحركة سمة مميزة لفريق باريس سان جيرمان، وتحسن الأداء من أول يوم، والحركة مهمة، لكن علينا أن نعرف كيف نفعل ذلك".

وأتم لويس إنريكي تصريحاته قائلًا: "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية في مباراة أتلتيكو مدريد، لأنه كان من الصعب بذل الجهد في هذه الأجواء الحارة".

ويتواجد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرق أتلتيكو مدريد الإسباني، وسياتل ساوندرز الأمريكي، وبوتافوجو البرازيلي.