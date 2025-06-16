إيران تشن أوسع هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن

شنت إيران هجمة جديدة بالصواريخ البالستية على إسرائيل، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".



وقال مراسل سكاي نيوز إن الهجمة الإيرانية الجديدة "هي الأوسع حتى الآن"، مشيرا إلى أن التحذيرات الإسرائيلية تمتد من الجليل شمالا إلى إيلات جنوبا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن صافرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل، وسط تقارير عن سقوط عدة صواريخ في المنطقة الوسطى.

وتحدثت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن اندلاع حريق في محطة كهرباء حيفا، من جراء الهجوم الصاروخي.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرا من إيران باتجاه إسرائيل، موضحا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض هذا التهديد".

وقال الجيش مخاطبا الإسرائيليين: "عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر".

وأضاف: "لن يسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة. عليكم مواصلة العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

كما نشر الجيش خريطة للتحذير من الصواريخ الإيرانية، مع تعليق قال فيه إن "كل دائرة حمراء على هذه الخريطة تمثل مئات الأشخاص في إسرائيل الذين يضطرون حاليا إلى الركض إلى الملاجئ بسبب الصواريخ البالستية الإيرانية".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "مرة أخرى، يطلق النظام الإيراني الصواريخ على إسرائيل، مستهدفا المدنيين ومجبرا العائلات المذعورة في أنحاء البلاد على حمل أطفالها والركض للاحتماء".