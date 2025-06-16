الأمم المتحدة تخفض المساعدات الإنسانية بشكل قاس فيما تزيد أزمة التمويل

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، اليوم الاثنين، إنه اضطر لإلغاء مساعدات معتزمة لملايين الأشخاص؛ بسبب العجز الشديد في التمويل، واصفا الخطوة بـ"القاسية".

وقالت الوكالة، إن التمويل للمساعدات الإنسانية لم يتراجع قط بهذا القدر من قبل.

وذكر وكيل الأمين العام لتنسيق الشئون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، في بيان: "اضطررنا لاتخاذ إجراءات حاسمة لبقاء البشر على قيد الحياة".

وقال: "العملية الحسابية وحشية، والعواقب تفطر القلب.. لن يحصل الكثير من الناس على الدعم الذي يحتاجونه ولكن سوف ننقذ أكبر قدر ممكن من الأرواح بالمساعدات التي نحصل عليها".

ولم تخفض الولايات المتحدة، المساعدات الأجنبية بشكل كبير وقطعت العلاقات مع العديد من كيانات الأمم المتحدة فحسب، ولكن أقدم عدد آخر من الدول أيضا على خفض ميزانيات المساعدات الدولية الخاصة بهم بشكل واسع.

وفي ديسمبر، كان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، يأمل في جمع 44 مليار دولار للجهود الإنسانية العالمية في 2024.

ولكن تم الآن تخفيض هذا الهدف إلى 29 مليار دولار، وحتى هذا المبلغ ليس مؤكدا على الإطلاق.

وبحلول يونيو، لم يتم استلام إلا 5.6 مليار دولار.

وحذر مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، من أن الخطة المعدلة سوف تسمح للمساعدات بالوصول إلى 114 مليون شخص فقط، بانخفاض عن الهدف الأصلي البالغ 180 مليون شخص، في حال فقط تم تحقيق هدف التمويل المخفض.