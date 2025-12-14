لاعب بيراميدز: نريد تكرار الإنجاز الأفريقي للعودة إلى الانتركونتيننتال

أكد إيفرتون دا سيلفا، لاعب نادي بيراميدز أن فريقه سيبحث عن التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مُجددًا، من أجل العودة للمشاركة في كأس انتركونتيننتال.

وتغلب نادي فلامنجو البرازيلي أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أحمد بن علي، لحساب الدور نصف النهائي من بطولة كأس انتركونتيننتال.

وقال إيفرتون دا سيلفا في تصريحات لموقع فيفا: "كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة أمام فلامنجو، لكننا صنعنا بعض الفرص التي أهدرناها، لذا كان الحظ عاثراً بالنسبة لنا، لو استغللنا تلك الفرص لكانت نتيجة المباراة مختلفة تمامًا".

وأضاف اللاعب البرازيلي: "كان الموسم الماضي رائعًا بالنسبة لنا، فقد فزنا بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى، وهو إنجاز كبير للنادي".

وتابع: "الآن علينا أن نضمن تكرار هذا الإنجاز لنتمكن من العودة إلى هذه البطولة، والعودة إلى هنا مرة أخرى على الأقل، ومواجهة هذه الأندية الكبيرة، إنها حقاً تجربة لا تُنسى".

وأكمل: "لقد رأينا الآن أن مصر تمتلك لاعبين مميزين، وأن كرة القدم الأفريقية، كما رأينا مع المغرب، تشهد تطورًا ملحوظًا، لذا أنا متأكد من قدرتهم على بلوغ الدور الثاني في كأس العالم، ومن هناك لا شيء مستحيل".

وواصل: "نشأتُ منذ صغري في عائلة من مشجعي فلامنجو، وكان جميع أفراد عائلتي يتابعون مباراة الأمس، وخلال نشأتي لم يكن هناك أدنى شك، فكل شيء كان يدور حول فلامنجو بلا منازع".

وأتم إيفرتون دا سيلفا تصريحاته قائلًا: "هذا يعني أن هذه المباراة كانت مؤثرة للغاية بالنسبة لي، مباراة مميزة جدًا.. إنه لشرف عظيم لنا أن نكون على هذه المنصة، فنحن نادٍ حديث العهد، لم يمضِ على تأسيسه سوى تسع سنوات فقط.. كانت التجربة بأكملها رائعة، وقد منحتنا الرغبة في العودة".