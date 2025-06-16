بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر نهائيا إلى إسرائيل بسبب الحرب مع إيران

نصحت الحكومة البريطانية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل على خلفية صراعها المتواصل مع إيران.

وحدثت وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطانية إرشادات السفر، الأحد، لتنصح "بعدم السفر نهائيا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة" وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وحذر موقع وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية البريطانية من أن "تأمين السفر قد يصبح غير صالح" إذا سافر الأشخاص خلافا للنصيحة، واصفا الوضع الحالي بأنه "سريع التطور وينطوي على مخاطر كبيرة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إرسال المزيد من طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إلى المنطقة على خلفية تصاعد الأعمال العدائية.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز في وقت سابق يوم الأحد، إن إرسال المزيد من الطائرات إلى المنطقة "لا يعني" أن المملكة المتحدة في حالة حرب.

وفقا لما هو متداول، تم نشر طائرات تزويد بالوقود إضافية من قواعد بريطانية، وسيتم إرسال المزيد من طائرات تايفون السريعة إلى المنطقة.

وأشارت راشيل ريفز أيضا إلى أن المملكة المتحدة "من المحتمل" أن تدعم إسرائيل، لكنها امتنعت عن التعليق على "ما قد يحدث في المستقبل".