مندوب الاحتلال بالأمم المتحدة: نتمنى أن نتمكن قريبا جدا من العودة إلى أيام التطبيع مع إيران

حدد مندوب الاحتلال الاسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية تسعى إسرائيل لتحقيقها من خلال عمليتها العسكرية الواسعة ضد إيران، موضحا أن الهدف الأول هو «تحييد الإمكانات النووية لإيران».

وقال خلال مقابلة لـ «سكاي نيوز عربية» مساء الإثنين:«نحن نصدقهم عندما يقولون إنهم سيدمروننا، ونأخذ الأمر على محمل الجد»، مشددا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بأن تصبح قوة نووية تشكل تهديدا ليس فقط لإسرائيل، وإنما «لدول الخليج والعالم كله» على حد زعمه.

وأضاف أن الهدف الثاني يتمثل في «إيقاف إنتاجهم للصواريخ الباليستية»، مشيرا إلى أن إيران «بدأت في بناء مئات الصواريخ الباليستية وتسعى للتنافس مع روسيا والولايات المتحدة وذلك للسيطرة على المنطقة، ولكن لن نجعلهم يصلون إلى هذا الهدف».

ووصف الهدف الثالث بأنه «الأهم»، قائلا إن إيران «لديها خطة لتدمير إسرائيل مع وكلائها مثل الحوثيين وحزب الله»، متابعا: «سوف ندفعهم إلى الوراء، وسنريهم أنه لن يكون هناك تهديد».

وزعم بأنه يصلي من أجل الشعب الإيراني الذي «يستحق نظاما أفضل يعتني به، بدلا من نظام يستغل الأموال لبناء أسلحة الدمار الشامل، وتحويل المنطقة إلى منطقة حرب»، معربا عن أمله في رؤية «نظام مختلف أفضل».

وادعى دفع النظام الإيراني 10 مليارات دولار لوكلائه في الشرق الأوسط لنشر الفوضى وتحقيق عدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم، متمنيا أن تعود العلاقات القوية التي كانت قائمة بين إسرائيل والشعب الإيراني قبل الثورة.

واختتم: «منذ 46 عاما قبل الثورة الإيرانية، إسرائيل كان لديها علاقة قوية جدًا مع الشعب الإيراني، وكانت هناك الكثير من الأمور التي قمنا بها معا، ونتمنى أنه قريبا جدًا سنتمكن مع العودة إلى هذه الأيام، ويكون هناك تطبيع وخطوط طيران من تل أبيب إلى طهران».