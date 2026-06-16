 الرئيس الصيني يطالب ميانمار بمواجهة الاحتيال في مجال الاتصالات والتهريب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني يطالب ميانمار بمواجهة الاحتيال في مجال الاتصالات والتهريب

بكين - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 10:25 ص

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج بنظيره الميانماري مين أونج هلاينج في بكين اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الرئيس الصيني قال إنه يتعين على الجانبين الاستمرار في قمع الجرائم مثل المراهنة الإلكترونية والاحتيال في قطاع الاتصالات وتهريب المخدرات.

وأضاف أن الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار يعد مشروعا بارزا ضمن مبادرة الحزام والطريق، موضحا أن الصين ستساعد ميانمار في تطوير اقتصادها.

وقد وقعت الصين وميانمار عدة اتفاقيات تتعلق بالنقل وسبل عيش المواطنين وأمور أخرى.

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